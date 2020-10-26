2020/10/26 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لمبعوث بوتين: علاقات روسيا والعراق ليست بمستوى الطموح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/26 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لمبعوث بوتين: علاقات روسيا والعراق ليست بمستوى الطموح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لمبعوث بوتين: علاقات روسيا والعراق ليست بمستوى الطموح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).