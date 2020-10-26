اربيل يتجاوز بغداد بثناية دون رد في الدوري الممتاز

2020/10/26 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح فريق اربيل في تحقيق انتصار مهم، اليوم الاثنين، بتغلبه على مضيفه بغداد 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الاخير لحساب مباريات الجولة الاولى من دوري الكرة الممتاز بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثنائية اربيل كل من شيركو كريم في الدقيقة 72 وبارزان رشيد في الدقيقة 77.

وفي مباراة اخرى اقيمت بدات التوقيت، تغلب النفط على الصناعات الكهربائية بهدفين نظيفين ايضاً.

وتختتم مباريات اليوم باقامة مباراة الطلبة ونفط البصرة على ملعب الشعب الدولي.

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