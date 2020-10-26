مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تهبط 3.5% خلال سبتمبر

2020/10/26 | 17:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

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