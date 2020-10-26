وزير العمل العراقي يشدد على استرداد المبالغ من مزدوجي الرواتب

2020/10/26 | 17:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تفقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، صندوق الحماية الاجتماعية ودائرة الحماية الاجتماعية للمرأة لمتابعة عملية تدقيق المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية.وشدد الوزير، خلال جولة له في صندوق الحماية الاجتماعيةـ يوم الاثنين، بحسب بيان …

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