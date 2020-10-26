2020/10/26 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … تعيش إيران صراعاً قوياً نع فيروس كورونا فمنذ تفشي الفيروس فيها مطلع العام الحالي وهي تواجه صعوبة كبيرة باستيعاب إعداد الإصابات و السيطرة عليها.



وبحسب سلطات الصحة الإيرانية، إن قدرة مستشفيات العديد من أقاليم البلاد على استيعاب حالات كوفيد-19 تنفد، في وقت أصبح فيروس كورونا المستجد يتسبب في نحو 300 وفاة يوميا، أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تسجل حالة وفاة لكل 5 اصابات بسبب فيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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