الكاظمي يستقبل مبعوث الرئيس الروسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية

2020/10/26 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الكسندر لافرنتييف، يرافقه رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المبعوث الخاص نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية الى …

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