نجدة الاعظمية تنقذ فتاة حاولت الانتحار

2020/10/26 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز شرطة النجدة بمنطقة الاعظمية في بغداد، من انقاذ حاولت الانتحار من أعلى الجسر.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دوريات نجدة الاعظمية في مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة الى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر ١٤ رمضان”.وأوضح، انه …

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