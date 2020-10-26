الرصافة يقود “ثورة شفاء” ضد كورونا لليوم الثاني… يقترب من 53 الف حالة

2020/10/26 | 17:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 410 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 139 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 410 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 161 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.



قطاع الرصافة 18 حالة

قطاع النهروان 23 حالة

قطاع بغداد جديدة 38 حالة

قطاع البلديات الاول 13 حالة

قطاع البلديات الثاني 25 حالة

قطاع الصدر 20 حالة

قطاع المدائن 24 حالة

– 249 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

•مدينة الصدر 55 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

الشعب 10 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 345, 357 .316 .314 , 331

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 20 حالة محلة 505, 503, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

,, 704 ,

بغداد جديدة 5 حالات محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 10 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 8 حالات محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

.



حي الزهراء8 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

الغدير حالة واحدة محلة 706

• سبع ابكار حالتين محلة 340,

• الفضيلية حالة واحدة

الحسينية 19 حالة محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .



بوب الشام , الثعالبة

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

718,710• زيونة 7 حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

السيدية 3 حالات

الدورة 5 حالات محلة 834

• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

• الجادرية حالتين محلة 923, 911

• باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

• الطالبية4 حالات محلة 322, 332, 321

• المشتل 8 حالات محلة 771, 767, 751,

• الصليخ 4 حالات محلة 304, 326,

• الحرية 3 حالات , 417 , 418

• حي النصر حالة واحدة

• حي القاهرة5 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن12 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية .



الوردية .



حي الوحدة

• بسماية 3 حالات عمارة 108

• حي تونس حالتين محلة 300

• شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59024 توفي منهم 1346 للاسف فيما اكتسب الشفاء 52499 ومتبقي قيد العلاج 6525”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 605

الوفيات: 4

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