مكتب القائد العام يكشف عن ’’عصابات’’ بين المتظاهرين ويحدد سبباً يمنع الدخول لساحة التحرير - عاجل

واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الإثنين، (26 تشرين الأول، 2020)، فتح جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد، بعد ليلة استذكار تظاهرات الـ25 من تشرين الأول.
وقال رسول لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعادت فتح جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد بعد اغلاقها بالتزامن مع اجياء ذكرى تظاهرات الـ25 من تشرين الأول".
واضاف أن "جسر السنك ما يزال الموقف بإعادة فتحه غير محسوم لغاية الآن".
كما أعلن اللواء يحيى رسول، امس الاحد، القبض على حدث مواليد 2004 يحمل 61 قنينة معدة لتكون ملتوفات حارقة لاستهداف القوات الأمنية المتواجدة في الساحة ومحيطها،
واكد، إن "القوات الأمنية خصصت ساحة التحرير للتظاهر، ولسنا مسؤولين عن تواجد المتظاهرين في أي مكان آخر، ولهذا حاولت القوات الأمنية تفريق تجمع للمحتجين في منطقة العلاوي ضمن الطرق القانونية، جرى استهداف القوات بالحجارة".
وافاد اللواء رسول في بيان نشره يوم امس، إن "العاصمة بغداد شهدت تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين".
وأضاف: "استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم، الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و 30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني".
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