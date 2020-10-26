نائب: ارادات داخل الحكومة تعمل على ادخال البلد في العجز المالي الكبير لافلاسه

2020/10/26 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو اللجنة المالية النيابية عبد

الهادي موحان السعداوي، ان "هناك ارادات

مخفية داخل الحكومة تعمل على ادخال

البلد في العجز المالي الكبير مما يؤدي

الى إفلاس الدولة، مشيرا الى ان جميع

الأرقام التي تضمن

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