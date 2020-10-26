صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 410 المسجلة اليوم

2020/10/26 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 410 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 139 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 410 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

161 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 18 حالة

قطاع النهروان 23 حالة

قطاع بغداد جديدة 38 حالة

قطاع البلديات الاول 13 حالة

قطاع البلديات الثاني 25 حالة

قطاع الصدر 20 حالة

قطاع المدائن 24 حالة

– 249 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 55 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

الشعب 10 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 345, 357 .316 .314 , 331

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 20 حالة محلة 505, 503, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

,, 704 ,

بغداد جديدة 5 حالات محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 10 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 8 حالات محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء8 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

الغدير حالة واحدة محلة 706

سبع ابكار حالتين محلة 340,

الفضيلية حالة واحدة

الحسينية 19 حالة محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .



بوب الشام , الثعالبة

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

718,710• زيونة 7 حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

السيدية 3 حالات

الدورة 5 حالات محلة 834

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية حالتين محلة 923, 911

باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

الطالبية4 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 8 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 4 حالات محلة 304, 326,

الحرية 3 حالات , 417 , 418

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة5 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن12 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية .



الوردية .



حي الوحدة

بسماية 3 حالات عمارة 108

حي تونس حالتين محلة 300

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59024 توفي منهم 1346 للاسف فيما اكتسب الشفاء 52499 ومتبقي قيد العلاج 6525”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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