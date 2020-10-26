المعموري: حسم الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى بحاجة الى قرار سياسي

2020/10/26 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الاثنين، ان حسم الدوائر الانتخابية المعدة لمحافظتي كركوك ونينوى بحاجة الى قرار سياسي.

وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “كركوك فيها تنوع عرقي ويجب ان يكون هناك اتفاق سياسي لحفظ التوازن الموجود في تلك المحافظة”، لافتا الى ان “حسم الدوائر الانتخابية المعدة لمحافظتي كركوك ونينوى بحاجة الى قرار سياسي”.

واضاف ان “مجلس النواب اعطى فترة قصيرة لحسم موضوع الدوائر المتعددة في كركوك ونينوى”، مبينا ان “حسم تلك الدوائر سيتم خلال الجلسات المقبلة”.

وتابع ان “المفوضية العليا للانتخابات أعطت ضمانات باجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، موضحا انه “يجب تهيئة الأجواء الملائمة للانتخابات”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، في وقت سابق، ان الخلاف السياسي بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية لا يزال قائم بثلاث محافظات.



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