مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار أمننا وسلمنا


مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار أمننا وسلمنا
2020/10/26 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار أمننا وسلمنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/26 | 17:57.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار أمننا وسلمنا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار أمننا وسلمنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).

واصل القراءة على شفق نيوز
Sponsored Links