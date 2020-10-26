2020/10/26 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حامد شهاب ربما كان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، موفقا الى حد ما، في إستعمال التعابير المجازية، للتعامل مع أكثر أزمات العراق والمنطقة حدة وغليانا، وهو يدرك أن هناك الكثير من الثعابين التي تواجهه، داخليا وخارجيا، وهو يريد أن يبحث عن أمثل الطرق للتغلب على سمومها، قبل أن تلدغه، وتزيحه من على كرسي السلطة بهزاتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي..



(والثيران الهائجة) و(الرقص مع الأفاعي)!! وكالة الصحافة المستقلة.

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