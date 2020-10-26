2020/10/26 | 18:04 - المصدر: عين العراق

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مستشار الأمن القومي يبحث مع محافظ بغداد تفعيل عمل كاميرات المراقبة داخل العاصمة

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، محافظ بغداد، محمد جابر العطا.

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مستشارية الأمن القومي ومحافظة بغداد، خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وديمومة الاستقرار داخل العاصمة.

كما بحث الأعرجي مع محافظ بغداد، تفعيل عمل كاميرات المراقبة داخل العاصمة وتوزيعها بشكل يغطي جميع المناطق السكنية والتجارية ومؤسسات الدولة، بما يعزز استقرار الوضع الأمني، وملاحقة الجريمة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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