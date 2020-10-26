2020/10/26 | 18:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، عن بيع نحو 30 ألف طن من مادة زيت الطعام "منتهي الصلاحية" ...

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