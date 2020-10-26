(سومر نيوز) تنشر تعليمات جديدة بشأن دخول اقليم كردستان

2020/10/26 | 18:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، سلسلة قرارات جديدة، بشأن التعامل مع جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بدخول المواطنين عبر المنافذ فضلا عن التجمعات ودوري اتحاد الكرة.

وذكرت الوزارة، في بيان أنه "بعد البيانات السابقة وبعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في 14 من الشهر الجاري ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كردستان تقرر إصدار عدد من القرارات منها تطبيع مرور المواطنين والاشخاص الأجانب بين إقليم كردستان وتركيا في معبر إبراهيم الخليل ومع إيران في المعابر الثلاثة حاج عمران وباشماخ وبرويزخان بشرط أن تكون هناك مراكز لاجراء فحص فيروس كورونا".

وأضافت أن "الفحص يجرى في معابر اقليم كردستان للاشخاص القادمين الى الاقليم فاذا كانت سلبية يسمح لهم بالدخول ويتوجب عليهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة"، مبيناً أنه "اذا كانت النتائج ايجابية ستتم اعادتهم الى بلدانهم ماعدا المواطنين العراقيين منهم".

وبشان الأجانب، أشار البيان، إلى أنه "لايسمح لهم بدخول الاقليم ما لم تكن لديهم الفيزا الالكترونية الخاصة بحكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية".

ولفت إلى أن "الداخلية سمحت بفتح حوانيت المدارس وفقا للتعليمات الصحية، كما سمحت بافتتاح دوري اتحاد الكرة من دون حضور المشجعين".

وتابع أنه "يُحظر إقامة التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات، والزمت جميع الدوائر الحكومية الالتزام بالاجراءات التي اصدرتها وزارة الصحة وخصوصا ارتداء الكمامات"، محذرة "اي موظف او منتسب في قوات الامن الداخلي او البيشمركة او الاسايش من عدم الالتزام بالتغريم".

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