أمين عام “أوبك” يستبعد انهيار أسعار النفط

2020/10/26 | 18:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، أن منتجي “أوبك+” لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: “أن أعضاء التحالف لن يغيروا المسار على صعيد إعادة التوازن إلى السوق”.

ونزلت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، في ظل مخاوف اقتصادية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، بأن سوق النفط “متقلبة للغاية” وأن “الوضع هش”، فيما أكد نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية استباق الأحداث في سوق النفط.

بدوره قال وزير النفط العراقي، في مؤتمر يوم الثلاثاء الماضي، إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق، في الربع الثاني من العام القادم.



انته25س

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