شرطة كربلاء :إصابة عشرات المنتسبين في اعمال شغب

2020/10/26 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن إصابة العشرات من المنتسبين بينهم ضباط شرطة في أعمال شغب لبعض المندسين في تظاهرات مساء أمس الأحد .



وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “بعض المندسين داخل التظاهرات السلمية التي انطلقت مساء أمس الأحد ، […]

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