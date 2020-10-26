ارتفاع اسعار البيض… مصطفى جابر

2020/10/26 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى جابر سند عبر فيسبوك:

ارتفاع اسعار البيض المحلي افضل محفز لتحسن الاقتصاد مستقبلاً

وهي فرصة للطامحين بدخول هذا المجال، فمردودات مشروع واحد ممكن أن يغنيك عن رواتب عشر سنوات في الوظيفة الحكومية.

إذا كان جوابك أن دخولك لهذا المجال سيخفض اسعار البيض فأنت تجيب على تساؤلات الناس عن مشكلة الغلاء .

مثل البيض مثله الدواجن والاسماك والالبان والايس كريم والزيوت والحنطة والشلب والمواد المعلبة والمواد الصناعية وغيرها، مشروع البلد الاقتصادي الصحي المعافى يبدأ بارتفاع حرارة الجسم مؤقتاً أثر اللقاح .

ملاحظة / الاسعار تتحدد بتقاطع الطلب والعرض، ولا دخل لاحد بها.

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