مباراة يوفنتوس ولاتسيو 2-1 في الدوري الإيطاليبيرلو عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة: لا تقلقني

2020/10/26 | 18:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قال أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، إنه لا يشعر بالقلق إزاء مواجهة فريقه لنادي برشلونة الإسباني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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