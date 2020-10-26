2020/10/26 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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استضافت شركة البيانات الدولية ” آي دي سي ” الأسبوع الماضي أكثر من 200 من كبار قادة تقنية المعلومات والاتصالات على منصتها الافتراضية الرائدة في القطاع ضمن فعاليات النسخة السنوية العاشرة من قمة الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات التي تُقيمها الشركة في المملكة العربية السعودية.



واستعرضت القمة، التي انعقدت بحضور أكثر من 30 مؤسسة رائدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تستضيف قمة الافتراضية لقادة تقنية المعلومات وكالة الصحافة المستقلة.

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