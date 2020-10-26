ترامب: سنحصل على لقاح كورونا قريبا

2020/10/26 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن لقاحات فيروس كورونا ستكون جاهزة قريبا، وذلك في كلمة أمام الصحفيين بعد وصوله إلى ولاية بنسلفانيا.

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