2020/10/26 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون تمويل العجز المالي محدد بوقت ويشمل 3 اشهر فقط.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 26/10/2020، ان القانون يكون نافذا الى يوم 31/12/2020، مشيرا الى انه محدد بما تبقى من نهاية العام بغض النظر عن وقت اقراره.

وأوضح طارق حرب ان القانون يشمل اشهر 10-11-12 حتى لو اقر في شهر 11 لأن مسودة مشروع القانون تتضمن الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام.

وعن تصريحات نيابية بأن الحكومة يمكنها الاقتراض لصرف رواتب الموظفين لحين اقرار القانون، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب هذه التصريحات مزايدة سياسية، متسائلا من اين تأتي الحكومة بالاموال، هل تسرق؟.

وفيما يتعلق بامكانية الاقتراض من البنوك الحكومية والبنك المركزي، شدد طارق حرب على انه لا يمكن للحكومة الاقتراض من اي بنك دون قانون، مشددا على ان للبنك المركزي والبنوك الحكومية قوانينها الخاصة بها ولا يمكنها ان تقرض الحكومة دون قانون للاقتراض.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب: لا يمكن للحكومة الاقتراض دون قانون ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب: لا يمكن للحكومة الاقتراض دون قانون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).