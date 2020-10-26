قائمة غير مكتملة لأسماء الشهداء ضحاياالمافيا الأسدية في لبنان -على جدار الثورة رقم: 305 - جريس الهامس

2020/10/26 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس قائمة غير مكتملةلأسماء ضحايا المافيا الأسدية في لبنان 2- على جدار الثولاة السورية رقم : 305 ذكرت في العدد أسماء خمسة فقط من هؤلاء الشهداء غقط هم الشهداء السادة :معروف سعد - كمال جنبلاط --سليم اللوزي -- رياض طه -- بشير الجميّل..



ونتابع اليوم ماتوفر لنا تسجيله :6 - الشيخ صبحي الصالح - رئيس المجلس الإسلامي السني الأعلى في العراق أغتيل في بيروت في 6تشرين أول 1986 7 -الشيخ الوطني أحمد عساف ......





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