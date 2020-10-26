2020/10/26 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



ناقشـت معاون مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمياء سلمان داود مع مدير عام الشركة العربية لصناعة المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) سعد كمال الدين، وممثل عن اتحاد نقابات العمال وعدد من العاملين في الشركة عددا من المواضيع منها موضوع العمال بصفة اجراء يوميين وكذلك الغرامات المترتبة بذمة الشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تناقش الغرامات المترتبة بذمة شركة (اكاي) لصالح وزارة الصحة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تناقش الغرامات المترتبة بذمة شركة (اكاي) لصالح وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تناقش الغرامات المترتبة بذمة شركة (اكاي) لصالح وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).