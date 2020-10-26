جدول مزدحم لجلسة البرلمان بعد قليل

2020/10/26 | 18:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاثنين، جدول اعمال الجلسة التي من المؤمل ان تُعقد بعد قليل.



وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، (26 تشرين الاول 2020)، تضمنت جدول اعمال الجلسة رقم 13 من السنة التشريعية الثالثة للفصل التشريعي الاول.

وبحسب الوثيقة، فإن جلسة مجلس النواب التي من المؤمل ان تعقد بعد قليل، ستتضمن 11 فقرة، في مقدمتها اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على عدد من مشاريع القوانيين المؤجلة.

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