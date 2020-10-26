جهاز مكافحة الإرهاب يعلن نتائج عملياته النوعية ضد داعش

2020/10/26 | 18:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، استمرار عملياته النوعية التي ينفذها منذ خمسة أشهر ضد داعش، مشيرا إلى انها أدت إلى اضعافه لأدنى مستوى فضلا عن قتل قيادييه.

وذكر الناطق الرسمي للجهاز، صباح النعمان، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (26 تشرين الأول 2020)، إن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بتنفيذ عملياته النوعية، لاسيما في المناطق البعيدة لتطهيرها من براثن العصابات الداعشية".

وأضاف النعمان، أن "استمرار العمليات النوعية أضعفت العصابات الإرهابية لأدنى مستوى، سواء من الجانب اللوجستي أو القيادي، بسبب إلقاء القبض على القياديين".

وتابع، أن "جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ منذ خمسة أشهر، استراتيجية لمكافحة العصابات الإرهابية، وأتت ثمارها بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من الإرهابيين، فضلا عن قتل قياديي داعش الإرهابيين".

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