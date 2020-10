موهوب عراقي يشارك ببحث فيزيائي في مؤتمر عالمي… تعرف على التفاصيل

2020/10/26 | 18:28 - المصدر: يس عراق

يس عراق – بغداد

شارك الطالب علي قسور الطريحي من مدرسة الموهوبين التابعة لتربية النجف الأشرف في مؤتمر دبي العالمي للموهوبين.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة تربية في بيان ان المؤتمر هو بمثابة ملتقى علمي يجمع العقول المميزة من مختلف أنحاء العالم ، ويوفر منصة فريدة للمشاركين لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة بهدف إرساء معايير تعليمية للموهوبين تخدم الأنظمة التعليمية ، حيث كانت مشاركة العراق من خلال الطالب علي قسور ببحثهُ الفيزيائي الموسوم

Study the Physical Properties of CdSe nanostructures Prepared by a Pulsed Laser Deposition Method

وأضاف البيان أن المؤتمر العالمي الثاني لعلم الفيزياء والمواد المتقدمة من اهم المؤتمرات العلمية التي يشترك فيها عدداً من الباحثين وطلبة الدراسات العليا والموهوبين والمتفوقين.

