روسيا تأمل بأن تفي تركيا بالتزاماتها بخصوص آيا صوفيا

2020/10/26 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ان روسيا تأمل بأن تفي تركيا بالتزاماتها المتعلقة بوضع كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول، كموقع تراث عالمي لليونسكو.



وشدد لافروف على أن “آيا صوفيا” تتمتع بقيمة خاصة جدا من وجهة نظر الروحية بالنسبة للروس.



وقال: “ننطلق من أن الجانب التركي، كما أكد لنا مرات كثيرة، سيسترشد بمبادئ […]

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