الدفاع الجوي: الأجواء العراقية تحت سيطرتنا

2020/10/26 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد الدفاع الجوي اللواء معن السعدي، اليوم الاثنين، ان الاجواء العراقية تحت سيطرة منظومات الدفاع الجوي العراقية، مشيرا الى ان جميع الطائرات التي تدخل في الاجواء العراقية تكون مراقبة ومتابعة من قبل الرادارات العراقية.

وقال السعدي، في تصريح متلفز تابعته “تقدم” ان “الاجواء العراقية، من الشمال الى اقصى الجنوب تحت سيطرة الدفاع الجوي العراقي، ومنظوماتنا مستمرة في مراقبة كل شاردة وواردة في الاجواء العراقية”، مبينا ان “اي طائرة لا تدخل االجواء العراقية، الا بعد حصولها على موافقات اصولية من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ً ونزولا، عبر سلسلة مراجع”.

واضاف السعدي، ان “هناك تنسيق عال مع سلطة الطيران المدني في متابعة الطائرات المدنية التي تدخل الاجواء العراقية”، لافتا الى ان “الدفاع الجوي العراقي يعمل على تطوير نفسه باستمرار”.

واكد انه “وخلال السنتين المقبلتين سيكون الدفاع الجوي العراقي يضاهي انظمة الدفاعات الجوية العراقية في بلدان العالم”.

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