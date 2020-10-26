مسؤول إيراني: احتجاجات إيران عام 2019 كانت ستتحول لثورة شاملة لولا قمعها

2020/10/26 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مسؤول إيراني أن الاحتجاجات التي شهدتها بلاده العام الماضي كان من الممكن أن تتحول إلى ثورة شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

وقال محمد رضا باهنر النائب السابق لرئيس مجلس النواب الإيراني، إن تدخل النظام بفض احتجاجات عام ألفين وتسعة عشر وقضائه عليها، منع تحولها إلى ثورة شاملة تعم جميع أرجاء البلاد، مشيرا إلى أن مطالب الشعب التي تجاهلها النظام تحولت إلى برميل بارود لا ينقصه سوى شرارة واحدة لتفجيره بحسب قوله.

وعلى غرار هذا التصريح أكد مسؤولون إيرانيون أن الأوامر التي صدرت من المرشد الإيراني، أدت إلى أكبر حملة دموية للقمع ضد المتظاهرين في إيران منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين.

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