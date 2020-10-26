2020/10/26 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ لأول مرة فى الدراما المصرية يتم مناقشة مرض البهاق ، من خلال حلقات حكاية “لازم أعيش” ، من مسلسل “إلا أنا” ، للفنانة المصرية الشابة جميلة عوض.



وتصدر العمل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، منذ عرض أولى حلقاته ، على قناة dmc المصرية ، وتعاطف الجمهور مع بطلة العمل المصابة بالبهاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “لازم أعيش” أول عمل مصري عن مرض البهاق وكالة الصحافة المستقلة.

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