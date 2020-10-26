الزراعة تدعو منتجي بيض المائدة للانتقال الى البيع المباشر للمواطنين وبأسعار مناسبة

2020/10/26 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، منتجي بيض المائدة الى ان يكونوا مع المواطن من خلال استقرار الاسعار ومناسبتها لدخل المواطن اليومي ومنع وصولها للمحتكرين والمهربين، فضلا عن الانتقال الى البيع المباشر للمواطنين وبأسعار مناسبة من خلال انشاء مراكز ومجمعات تسويقية.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “الخفاجي وجه بتوفير كافة الاعلاف والمستلزمات التي يحتاجها قطاع الدواجن والتي تشمل ( الذرة العلفية وكسبة فول الصويا والبرمكس)، بغية توفيرها لمادتي البيض والدجاج اللاحم للمواطنين وبأسعار مناسبة، مبينا ان هذا “الاجراء سيسهم في خلق حالة من الوفرة من الاعلاف المختلفة وكذلك زيادة المعروض منها في الاسواق المحلية”.

واضاف الخفاجي، ان “عملية الاستيراد للاعلاف متاحة لكل من يود الاستيراد سوى كان شركات او افراد دون قيد اوشرط فقط مطابقة المادة العلفية للضوابط الصحية البيطرية لأجل تأكيد سلامتها”، مشيرا الى ان “ضوابط الاستيراد اصبحت متاحة للجميع و عدم احتكارها من قبل البعض”

واكد أن “الوزارة داعمة للمنتج المحلي ومنه قطاع الدواجن والذي وصل الى مديات جيدة من الانتاج وبوتيرة متصاعدة ،حيث ساهمت في انعاش قطاع الدواجن في العراق من خلال الدعم المعنوي واللوجستي والاهم هوحماية المنتج المحلي فضلا عن توفير اللقاحات البيطرية، داعيا منتجي بيض المائدة الى ان “يكونوا مع المواطن من خلال استقرار الاسعار ومناسبتها لدخل المواطن اليومي ومنع وصولها للمحتكرين والمهربين، فضلا عن الانتقال الى البيع المباشر للمواطنين وبأسعار مناسبة من خلال انشاء مراكز ومجمعات تسويقية وبالتزامن مع الظروف التي يمر بها المواطن العراقي وخاصة الشرائح الفقيرة وقطع الطريق عن المنتفعين والذي يستغلون الازمات في سبيل تحقيق مصالح مادية ضيقة”.

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