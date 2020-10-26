الاعرجي: المنطقة لا تتحمل حروبا جديدة على الإطلاق

2020/10/26 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ان الحكومة العراقية تعوّل على الموقف الروسي لحل وتفكيك الأزمات في المنطقة ، فالمنطقة لا تتحمل حروبا جديدة على الإطلاق.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرينتييف، والوفد المرافق له”، مبينا ان “الاعرجي اكد على أن العراق لاينسى موقف روسيا الداعم بالحرب ضد داعش”.

واضاف الاعرجي، بحسب البيان، أن “حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد مبدأ الحوار الذي هو الحل الأمثل مع باقي الدول، وهي تعوّل على الموقف الروسي لحل وتفكيك الأزمات في المنطقة ، فالمنطقة لا تتحمل حروبا جديدة على الإطلاق”، لافتا الى ان “العراق مستعد للتعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم”.

من جانبه أكد المبعوث الروسي أن “هناك فرصة لتفعيل دور المركز الرباعي، وأن بلاده تتفق مع العراق بالتعاون التام بكل الاتجاهات، وخصوصاً التي تتصل بالأمن القومي العراقي”.





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