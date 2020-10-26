2020/10/26 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، في حالة عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو “VAR”.



تقنية مثيرة للجدل وبالرغم من أن الهدف الأساسي لاستخدام تقنية الفيديو هو تقليل أخطاء الحكام، إلا أن عدة أندية تواصل الشكوى أيضا من وجود أخطاء تحكيمية حتى بعد الرجوع لتقنية “الفار”.



[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف سيكون ترتيب الدوري الإسباني دون تقنية الفيديو؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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