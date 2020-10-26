2020/10/26 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة، اليوم الاثنين، عن

تشكيل لجنة بشأن اللاجئين الفلسطينيين

والسوريين، فيما اشارت الى ان 8500 لاجئ

فلسطيني يقطنون وسط بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم ،

ان"وزيرة الهجرة والمهجر

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