الخميس عطلة رسمية بالعراق

2020/10/26 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر حكومي، اليوم الاثنين، بان يوم

الخميس، المقبل سيكون عطلة رسمية

بمناسبة مولد النبي محمد

وقال المصدر ان "الخميس المقبل عطلة

رسمية بعموم محافظات البلاد، بمناسبة

ذكرى ولادة النبي محمد (ص)، في الثا

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