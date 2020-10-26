ارمينيا: مستعدون لتنازلات مؤلمة لكن لن نقبل الاستسلام

2020/10/26 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن الشعب الأرمني مستعد لقبول حلول وسط لتسوية النزاع في قره باغ، لكنه لن يقبل الاستسلام.

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