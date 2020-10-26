الصحة تعلن: بهذه الشروط يستأنف العام الدراسي الجديد

2020/10/26 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن شروطها لاستئناف العام الدراسي الجديد في عموم المدارس والجامعات.

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