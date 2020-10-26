الاقتصادية النيابية: لن نصوت على قانون الاقتراض الا بعد اجراء 3 تعديلات هامة

2020/10/26 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب محمود الزجراوي، الاثنين، بانه لن يتم التصويت على قانون تمويل العجز المالي الا بعد اجراء 3 تعديلات هامة.

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