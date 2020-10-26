نائب: جلسة اليوم ستحسم الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى

2020/10/26 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد– واع

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي ستعقد مساء اليوم سيتم من خلالها حسم الدوائر المتعددة بمحافظتي كركوك ونينوى.

وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم اجتماعا مع لجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل السياسية لبحث آلية حسم الدوائر المتعددة بمحافظتي كركوك ونينوى"، لافتا الى أن "تنوع الأقليات بنينوى وكركوك هو السبب الرئيس بعدم التوصل لاتفاق".

وأضاف، أن "جلسة مجلس النواب اليوم سيتم من خلالها حسم الدوائر المتعددة بمحافظتي كركوك ونينوى بأي شكل من الأشكال"، مبينا أن "أمر حسم الدوائر الانتخابية لن يطول ولن يؤجل الى جلسات أخرى".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعا لحسم الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك.

وصوت البرلمان في وقت سابق على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة باستثناء محافظتي كركوك ونينوى، بسبب خلاف المكونات.

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