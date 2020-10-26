نائب: لا اتفاق بشأن دوائر كركوك ونينوى حتى الآن

2020/10/26 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك النائب مريوان نادر إستمرار المفاوضات بين الكتل السياسية للإتفاق بشأن الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى.

وقال النائب مريوان نادر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 26/10/2020، ان اجتماع رئاسة المجلس والنواب عن محافظتي كركوك ونينوى تم تعليقه لحين التوصل الى اتفاق بين المكونات، مشيرا الى انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق حتى الآن.

واضاف النائب مريوان نادر ان المفاوضات مستمرة بين المكونات والكتل السياسية في كركوك ونينوى، مشيرا الى ان مجلس النواب لن يعقد جلسته المقرر عقدها اليوم لحين الاتفاق بشأن الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدها يوم السبت 24/10/2020، على نظام الدوائر الانتخابية في 16 محافظة فيما اجل التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى لمدة 48 ساعة.

فيما كان من المقرر ان يعقد المجلس جلسة مساء اليوم للتصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى، وقد بدأت رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع عصر اليوم مع اعضاء المجلس عن محافظتي كركوك ونينوى.

PUKmedia / فائق إيزدي‌

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