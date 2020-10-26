سياسي إيزيدي: نخشى تزوير أصوات النازحين في كردستان

2020/10/26 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى

حذر السياسي الإيزيدي فهد حامد، الاثنين، من مخاوف لدى المكون الإيزيدي من تزوير أصوات الآلاف من النازحين الذي يقيمون في مدن إقليم كردستان.

وقال حامد ل-/ المعلومة / إن “وجود الآلاف من العوائل النازحة من أبناء المكون الإيزيدي في مخيمات دهوك وأربيل سيكون عاملا لصالح الأحزاب الكردية، وسيتم استغلال أصواتهم في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أن “على مفوضية الانتخابات أن تضع مجموعة من الشروط التي تضمن عدم تزوير أصوات النازحين والضغط عليهم من أجل انتخاب شخصيات معينة”.

ولفت إلى أنه “يجب الإسراع بتوفير الخدمات وتعويض الأهالي من المتضررين، لتتمكن العوائل النازحة من العودة إلى سنجار بصورة سريعة، لآنه في الانتخابات الماضية تم إرغام العوائل الإيزيدية النازحة في سنجار على التصويت لصالح الحزب الديمقراطي، وهذا سيكون عاملا مهما في منع صعود شخصيات لاتنتمي للأحزاب الكردية”.انتهى 15 ع

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