الصحة النيابية: معدل الالتزام الشعبي بالإجراءات الوقائية لايتجاوز 10% ومخاوف من ارتفاع المعدلات

2020/10/26 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، من ارتفاع معدلات الاصابات بفيروس كورونا الى معدلات يصعب السيطرة عليها جراء عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مبينة ان معدل الالتزام لايتجاوز الـ 10%.

وقال مقرر لجنة الصحة جواد الموسوي لـ/المعلومة/، ان “الاصابات بكورونا في العراق على ارض الواقع مغايرة للأعداد المعلنة ولدينا مخاوف من ارتفاع الاعداد”.

واضاف ان “الموجة الثانية في حال دخولها ستشهد ارتفاع بالإصابات في العراق لقلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي”، مشيرا الى ان “معدل الالتزام المجتمعي لا يتجاوز الـ 10%”.

واوضح الموسوي ان “الحظر الجزئي وتقييد الحركة في المولات والاسواق العامة قد تضطر الحكومة بالعودة اليه في حال تفاقمت اعداد الاصابات في الموجة الثانية اذا دخلت”.

وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية عزت، امس الاحد، انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا الى خلال يعود الى قلة مراجعة المصابين الى المؤسسات الصحية.انتهة25و

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