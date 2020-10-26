2020/10/26 | 19:06 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أكتوبر 2020 | 07:02 مساءً | عدد القراءات : 5

ألمانيا وإيطاليا: تصريحات أردوغان ضد ماكرون تشهيرية وغير مقبولة

نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهجمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر تصريحاته بشأن الإسلام، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي أن تصريحات الرئيس التركي ”غير مقبولة“.

واعتبرت ميركل أن تصريحات أردوغان بحق ماكرون ”تشهيرية“، وفق ما أعلن المتحدث باسمها اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم المستشارة شتيفن زايبرت ”إنها تصريحات تشهيرية وغير مقبولة إطلاقا“ خصوصا في سياق ”القتل المروع للأستاذ الفرنسي صامويل باتي من جانب متعصب إسلامي“.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الإثنين بتصريحات ”غير مقبولة“ من جانب الرئيس التركي ضد نظيره الفرنسي، بعد مواقف أدلى بها الأخير حول الإسلام.

وكتب كونتي في تغريدة باللغة الفرنسية أن ”التصريحات التي وجهها الرئيس أردوغان إلى الرئيس ماكرون غير مقبولة“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى عدم شراء البضائع الفرنسية مع استمرار انتقاده الحاد للرئيس الفرنسي بسبب موقفه من المسلمين.

وكان أردوغان قد قال السبت الماضي إن ماكرون لديه مشكلة مع المسلمين ويحتاج إلى فحوص نفسية وهو انتقاد ردت عليه باريس باستدعاء سفيرها في أنقرة.

وأدلى أردوغان بتصريحات مشابهة في اليوم التالي واليوم الإثنين خلال كلمة له في أنقرة.

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