الاعلام الامني تعلن معالجة مواد متفجرة في الموصل

2020/10/26 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن معالجة مواد متفجرة في مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكن خبراء المتفجرات في محافظة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مختص من معالجة ٢١ حاوية سعة ٢٠ لترا تحتوي على مواد متفجرة و٦٠ كيسا سعة ٥٠ كيلو تحتوي مواد متفجرة أيضاً".

وأضافت أنه "تمت عملية المعالجة داخل المكان الذي عثرت عليه هذه المواد في احد السراديب المتروكة في منطقة اليابسات في الساحل الايمن".





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