2020/10/26 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | عمليات البصرة تعلن فتح الطرق المغلقة ورفع الحواجز وتثمن سلمية المتظاهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | عمليات البصرة تعلن فتح الطرق المغلقة ورفع الحواجز وتثمن سلمية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | عمليات البصرة تعلن فتح الطرق المغلقة ورفع الحواجز وتثمن سلمية المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).