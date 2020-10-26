العراق يسمح باستيراد أعلاف الدواجن

2020/10/26 | 19:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة العراقي، اليوم الاثنين، باستيراد المواد العلفية التي يحتاجها قطاع الدواجن.وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزير الخفاجي وجّه بتوفير الأعلاف والمستلزمات كافة التي يحتاجها قطاع الدواجن التي تشمل الذرة العلفية، …

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