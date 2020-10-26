2020/10/26 | 19:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 700 نقطة، مع قفزة قياسية في إصابات كورونا.

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